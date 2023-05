Charbon : Vinacomin et une compagnie japonaise signent un contrat de formation

Le groupe du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) et la compagnie par actions du charbon Kushiro, une filiale de la société japonaise Jogmec, ont signé le 16 mai à Hanoï un accord sur la formation à des technologies sûre et l'exploitation du charbon pour l'exercice 2023.

Depuis 2002, Vinacomin, Jogmec et Kushiro, anciennement connu sous le nom de NEDO, ont mis en place un projet de coopération sur la formation et le transfert de technologie charbonnière. Chaque année, Jogmec et Kushiro envoient directement des experts et des équipements au Vietnam pour assurer la formation et le transfert de technologie des cadres et travailleurs de Vinacomin. Jusqu'à présent, environ 90.000 experts et cadres de Vinacomin ont été formés dans le pays grâce à ce projet.

S'exprimant lors de l'événement, le directeur général adjoint de Vinacomin, Le Quang Dung, a déclaré qu'à la fin de 2022, un total de 1.983 stagiaires de Vinacomin avaient été envoyés dans la ville de Kushiro, au Japon, pour étudier et se former. Le projet avait joué un rôle crucial dans l'amélioration de la capacité de production et de la gestion de la sécurité dans les mines de charbon de Vinacomin, a-t-il affirmé.

En mars 2023, Vinacomin et Jogmec ont signé un accord sur la formation à des technologies sûres et l'exploitation du charbon à Tokyo, au Japon, pour la période 2023-2025.

Pour concrétiser cet accord, un plan d'action a déjà été signé entre Kushiro et les compagnies charbonnières Ha Long et Ha Lam pour l'exercice 2023.-VNA/VI