Chants et danses mettent en lumière la culture vietnamienne en France

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO en France, a organisé vendredi 17 novembre un programme de représentation artistique au Centre culturel du Vietnam en France.

Les artistes du Théâtre de musique et de danse folklorique du Viêt Bac sur scène, au Centre culturel du Vietnam en France, le 17 novembre. Photo : VNA

Ayant pour thème "Soirée du patrimoine vietnamien", l’événement a offert aux délégués l’occasion de profiter d’un programme artistique unique interprété par des artistes du Théâtre de musique et de danse folklorique du Viêt Bac.

La promotion des valeurs et des atouts culturels du peuple vietnamien est la clé pour réaliser l’aspiration à construire un pays prospère, a déclaré en ouverture l’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO.

La diplomate a profité de l’occasion pour remercier le soutien précieux et la coopération efficace de l’UNESCO dans la conservation et la promotion du patrimoine.

Le Vietnam s’engage à travailler en étroite collaboration avec l’UNESCO et ses pays membres pour garantir que le patrimoine culturel ne soit pas seulement un patrimoine vivant, une source de diversité et de créativité, mais aussi une dynamique pour la paix, la résilience et le développement durable, et une inspiration pour l’avenir, a-t-elle affirmé.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a déclaré pour sa part que le Vietnam considérait la culture comme un objectif et un moteur du développement, et que la culture était placée sur un pied d’égalité avec l’économie, la politique et la société.

Selon le ministre, avec plus de 35 éléments du patrimoine de divers types reconnus par l’UNESCO et des villes rejoignant le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, le Vietnam est fier de sa culture diversifiée et riche, imprégnée d’identité nationale.

Le Vietnam est prêt à échanger et partager ses expériences et son expertise avec les pays du monde entier pour promouvoir la conservation de la valeur du système du patrimoine mondial, a-t-il souligné.

En tant que membre actif et responsable de l’UNESCO et candidat à un siège au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027, le Vietnam souhaite diffuser le message et appelle les pays du monde entier à s’unir pour promouvoir davantage le travail de conservation du patrimoine à l’échelle mondiale, a-t-il plaidé.

Tamara Rastovac Siamashvili, présidente du Conseil exécutif de l’UNESCO, a salué la participation active du Vietnam aux activités de l’UNESCO, affirmant que celles-ci ont contribué à promouvoir la diversité de la culture vietnamienne.