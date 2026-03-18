Changement de terminaux pour Vietnam Airlines dans plusieurs hubs mondiaux à partir de fin mars

En 2025, le transporteur national a ouvert 14 nouvelles routes internationales, incluant Copenhague (au Danemark) et Milan (en Italie). Photo : VNA

Le 17 mars, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé le transfert de ses opérations dans plusieurs aéroports internationaux, dans le but d’améliorer la qualité de ses services et d’optimiser l’expérience des passagers. Cette démarche s’inscrit dans sa stratégie visant à devenir une compagnie aérienne 5 étoiles d’ici 2030.

En Asie du Sud-Est, à l’aéroport international Ninoy Aquino, la compagnie passera du terminal T1 au T3 à compter du 29 mars 2026. Ce changement vise à désengorger le T1, améliorer la qualité de service et renforcer la connectivité. Le regroupement des compagnies de l’alliance SkyTeam au sein d’un même terminal facilitera les formalités et les correspondances.



En Europe, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (France), l'enregistrement sera transféré du terminal 2E au 2C à partir du 31 mars 2026. Le terminal 2C, situé à 200 mètres de l'ancien emplacement, dispose d'infrastructures modernes récemment rénovées accueillant déjà des transporteurs majeurs tels qu'Emirates, Air Canada ou Xiamen Airlines.



À l’aéroport de Francfort, les activités seront transférées du terminal T2 au T3 le 19 mai 2026. L’ouverture de ce nouveau terminal, prévue en avril 2026, permettra de moderniser l’expérience passager grâce à des bornes d’enregistrement et de dépose-bagages automatiques. Le T3 sera accessible en cinq minutes via le train Skyline ou des navettes internes. La compagnie recommande aux passagers d’effectuer leur enregistrement en ligne et de se présenter à l’aéroport au moins trois heures avant le départ. Une signalétique renforcée et du personnel d’assistance seront déployés dans les nouveaux terminaux afin de faciliter l’orientation des voyageurs.



En 2025, le transporteur national a ouvert 14 nouvelles routes internationales, incluant Copenhague (au Danemark) et Milan (en Italie). Ces ajustements dans des hubs mondiaux majeurs optimiseront l'exploitation et garantiront des déplacements plus fluides vers les destinations du réseau de Vietnam Airlines et de ses partenaires aériens. -VNA/VI