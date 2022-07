Championnat féminin AFF 2022 : le Vietnam bat le Timor-Leste et file en demies

Les Vietnamiennes ont dominé les Est-Timoraises 6-0 en 3e match de la phase de groupes du Championnat féminin de la Fédération de football de l’ASEAN (AFF), lundi 11 juillet à Manille, aux Philippines, succès qui les ont propulsées en demies avec un match d’avance.

Le Vietnam a tenu son rang en écrasant 6-0 le Timor-Leste à Manille, aux Philippines. Photo: VNA





Certes les joueuses est-timoraises ont montré un bien pâle visage, mais elles ont rapidement cédé face à la furia vietnamienne. Avec des réjouissantes Tuyêt Dung, Hai Yên et Huynh Nhu à la baguette, l’équipe de Mai Duc Chung a d’entrée montré ses muscles.



Dès la 10e minute, Huynh Nhu a ouvert le score pour le Vietnam après avoir profité d’une erreur de la gardienne est-timoraise. Van Su a doublé la mise 20 minutes plus tard en décochant une volée sous la barre. Tuyêt Dung a bénéficié d’un pénalty qu’elle a su exploiter à la 35e minutes et Huynh Nhu a signé un doublé trois minutes avant la fin de la première mi-temps.

Les joueuses vietnamiennes célèbrent leur victoire. Photo: VNA





Dépassées, les Est-Timoraises tardaient à trouver la solution au retour des vestiaire et allaient pourtant continuer à souffrir. Ce qui devait arriver est arrivé, Van Su et Thuy Trang ont marqué respectivement à la 72e minute et à la 84e minute.

Le Vietnam affrontera mercredi 13 juillet le Myanmar pour décider de la première et de la deuxième place de son groupe B. Le Myanmar s’est également qualifié pour les demi-finales en battant le Laos 3-1. – VNA/VI