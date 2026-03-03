Championnat de futsal : Les Vietnamiens tirent Thaïlande, Myanmar et Timor-Leste

L’équipe nationale vietnamienne de futsal a hérité d’un groupe relevé lors du tirage au sort du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, avec la Thaïlande, le Myanmar et le Timor-Leste. Photo : VFF

L’équipe nationale vietnamienne de futsal a été placée dans le groupe A en compagnie du pays hôte, la Thaïlande, pour le Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, a annoncé dimanche 1er mars la Fédération de football de l’ASEAN en Thaïlande.



Le groupe A s’annonce encore une fois très relevé. La Thaïlande, pays hôte, est l’équipe la plus titrée du tournoi, tandis que le Myanmar, réputé pour son style physique et discipliné, sera également un adversaire redoutable. Le Timor-Leste complète le groupe A.



Le groupe B comprend l’Indonésie, tenante du titre, ainsi que l’Australie, la Malaisie, le Cambodge et le Brunei. Ce groupe promet plusieurs rencontres serrées, notamment entre l’Indonésie, l’Australie et la Malaisie.



Le tournoi se déroulera du 5 au 11 avril au gymnase provincial de Nonthaburi, en Thaïlande. La phase de groupes aura lieu du 5 au 7 avril. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, qui se joueront le 9 avril, et la finale aura lieu le 11 avril.



Lors de la dernière édition, le Vietnam avait battu la Thaïlande en phase de groupes avant de s’incliner face à l’Indonésie en finale. - VNA/VI