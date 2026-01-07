Championnat d'Asie U23 2026 : Début parfait pour le Vietnam

Le défenseur Hieu Minh (gauche) qui a doublé la mise d'une reprise à bout portant, portant le score à 2-0. Photo: VNA

Le 6 janvier au soir, au stade King Abdullah Sports City Hall en Arabie saoudite, l'équipe nationale vietnamienne de football des moins de 23 ans (U23) a réussi son entrée en lice au Championnat d'Asie U23 2026 en s'imposant 2-0 face à la Jordanie.

Dès le coup d'envoi, les élèves de l'entraîneur Kim Sang Sik ont pris l'initiative avec un jeu solide et un pressing efficace. Le tournant du match est survenu à la 11e minute : après consultation de la VAR, l'arbitre a accordé un penalty au Vietnam pour une main de Mohammad Taha dans la surface. À la 15e minute, Nguyen Dinh Bac a transformé la sentence, inscrivant ainsi le premier but pour le Vietnam.

Malgré les tentatives de la Jordanie pour égaliser, la défense vietnamienne, menée par Hieu Minh et Van Khang, est restée disciplinée. Juste avant la pause, à la 42e minute, sur un centre de Khuat Van Khang, Hieu Minh a doublé la mise d'une reprise à bout portant, portant le score à 2-0. En seconde période, la Jordanie a jeté toutes ses forces dans la bataille, mais sans succès.

Grâce à cette victoire convaincante, le Vietnam décroche ses trois premiers points. Pour leur deuxième match de poule, les élèves de Kim Sang Sik affronteront le Onze de Kirghizistan le 9 janvier à 21h00 (heure du Vietnam). -VNA/VI