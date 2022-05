Cérémonie solennelle de lever les drapeaux des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est

La cérémonie de lever des drapeaux a illustré la présence des pays participants en saluant la participation des délégations sportives, encourageant l’esprit sportif, en valant l’identité de la culture vietnamienne.

Apporter des drapeaux des pays participants aux SEA Games 31 au plateau où se déroule la cérémonie de lever des drapeaux des SEA Games 31. Photo: Khanh Long/VI

La délagation sportive de Malaisie fait part de sa détermination à la cérémonie de lever des drapeaux. Photo: Khanh Long/VI

Hoang Dao Cuong, vice-ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, prend sa parole à la cérémonie de lever des drapeaux des SEA Games 31. Photo: Khanh Long/VI

La cérémonie se déroule dans une atmosphère solennelle. Photo: Khanh Long/VI

Le panorama de la cérémonie de lever des drapeaux des SEA Games 31. Photo: Khanh Long/VI

La délagation sportive du Vietnam montre sa détermination de réaliser des performances aux SEA Games 31. Photo: Khanh Long/VI

"Il s'agit de la deuxième fois que le Vietnam a l'honneur d'être le pays hôte des SEA Games. C'est à la fois un droit, ainsi qu'une obligation et une responsabilité du pays hôte envers l'Asie du Sud-Est", a souligné le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, lors de la cérémonie.

En termes de l’organisation du Comité d’organisation du Vietnam, pays hôte des SEA Games 31, chaque pays envoit les 31 représentants à participer à la cérémonie de lever des drapeaux. En outre, le Comité d’organisation a invité des représentants des ambassades de Thaïlande, de Malaisie, de Singapour, d’Indonésie, des Philippines, du Laos, du Cambodge, du Timor Lester, du Brunei et du Myanmar à participer à ce rite. La cérémonie a été organisée solennellement et a établi l’hospitalier et la solidarité entre les pays membres de l’ASEAN./.