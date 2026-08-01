Cérémonie nationale pour le tricentenaire de la naissance de la grande figure culturelle Lê Quy Don

Une cérémonie nationale s'est tenue solennellement dans la soirée du 31 juillet à Hung Yen pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Le Quy Don (1726-2026), éminente figure de la culture vietnamienne.

Cérémonie nationale pour le tricentenaire de la naissance de la grande figure culturelle Le Quy Don. Photo: VNA

À cette occasion, Jonathan Wallace Baker, représentant de l'UNESCO à Hanoï, a remis aux représentants du Vietnam et de la province de Hung Yen la résolution de l'UNESCO rendant hommage à Le Quy Don en tant que personnalité de la culture.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que, trois siècles après sa naissance, Le Quy Don demeure un symbole de la soif de savoir, des vertus du lettré confucéen et du sens des responsabilités de l'intellectuel envers la patrie. Sa vie et son œuvre sont devenues un symbole éclatant de l'intelligence et de la force de caractère du peuple vietnamien, faisant la fierté de Hung Yen et de toute la nation.

Le dirigeant a appelé les ministères, les autorités locales, les établissements de recherche et les institutions à poursuivre l’étude systématique de la vie, de la pensée et de l’héritage de Le Quy Don. Il leur a suggéré de renforcer la collecte, la traduction, l’annotation, la publication et la numérisation de ses ouvrages afin de constituer une base de données commune, accessible aux chercheurs, aux enseignants, aux élèves et au grand public, au Vietnam comme à l’étranger.

Il a également insisté sur la nécessité de transmettre cet héritage à la jeune génération à travers des activités éducatives adaptées, tout en assurant la préservation durable des monuments et des documents qui lui sont liés.

​Il a en outre souligné l'importance de mettre en œuvre de manière proactive les activités de coopération internationale dans le cadre de l'UNESCO et avec les pays ayant soutenu la candidature. Il a également appelé à renforcer l'organisation de colloques scientifiques, d'expositions, de publications et d'échanges universitaires consacrés à la personnalité culturelle Le Quy Don. Ces initiatives contribueront à mieux faire connaître l'histoire, la culture et le patrimoine intellectuel du Vietnam, tout en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et le renforcement des relations d'amitié entre le Vietnam et la communauté internationale.​

De son côté, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Hung Yen, Pham Quang Ngoc, s'est félicité de la reconnaissance accordée par l'UNESCO à Le Quy Don, éminente figure de la culture vietnamienne. Selon lui, cette distinction constitue une immense fierté pour Hung Yen et reflète la reconnaissance de la communauté internationale envers la profondeur de la tradition culturelle et l'envergure intellectuelle du Vietnam.

Né le 2 août 1726 dans le village de Dien Ha, aujourd'hui situé dans la province de Hung Yen, et décédé le 11 juin 1784, Le Quy Don est considéré comme l'un des plus grands érudits vietnamiens du XVIIIe siècle. Il a laissé une œuvre considérable, composée d'une quarantaine d'ouvrages couvrant des domaines aussi variés que l'histoire, la géographie, la poésie, la philologie, l'exégèse des classiques et les écrits en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne). Son influence a largement dépassé les frontières du Vietnam pour rayonner à l'échelle régionale. -VNA/VI