Cérémonie funéraire de l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan

La cérémonie funéraire de Vu Khoan, ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre, a débuté mardi matin 27 juin à la Maison funèbre nationale à Hanoï.

Cérémonie funéraire de Vu Khoan. Photo: tienphong.vn La cérémonie est organisée selon les rites funéraires d’Etat par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président du Vietnam, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la famille du défunt.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont envoyé des fleurs pour rendre hommage au défunt.

Une délégation du Comité central du Parti, conduite par Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat du Comité central du Parti et cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a rendu un dernier hommage à l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan.

Les délégations de l’Assemblée nationale, de la présidence de la République, du gouvernement et du Comité central du Front de la Patrie (FPV) du Vietnam, dirigées respectivement par le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le président Vo Van Thuong, le vice-Premier ministre Le Minh Khai et le vice-président du Comité central du FPV Hoang Cong Thuy, sont également venues rendre un dernier hommage à l’ancien vice-Premier ministre Vu Khoan.

Ensuite, sont venues les délégations de la Commission militaire centrale, du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, et de nombreux autres organes et organisations vietnamiens.

Dans le registre de deuil, le président Vo Van Thuong a apprécié les grandes contributions de Vu Khoan au processus d’intégration, de Renouveau et de développement du pays, à la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Dans ses adieux à Vu Khoan, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a exprimé une compassion infinie pour le défunt, un parfait exemple de vertu, qui apporta une contribution méritoire au processus d’édification et de défense nationales, et d'intégration internationale.

Pour sa part, la permanente du Secrétariat du Comité central du Parti Truong Thi Mai a fait l'éloge du dévouement de Vu Khoan, bel exemple des générations futures.

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a exprimé sa sympathie en affirmant que le défunt fut un communiste loyal et exemplaire, ainsi qu'un excellent et prestigieux diplomate pour le Parti, l'État et le peuple.

Vu Khoan, né le 7 octobre 1937, originaire du district de Phu Xuyên, à Hanoï, domicilé au No.9 rue Lê Thanh Tông, quartier de Phan Chu Trinh, arrondissement de Hoan Kiêm, à Hanoï, s’est éteint à 07h05 le 21 juin à l'Hôpital militaire central 108, des suites de maladie.

Vu Khoan fut admis au PCV le 19 décembre 1961. Il fut membre du Comité central du Parti des 7e, 8e, 9e mandats, secrétaire du Comité central du Parti du 9e mandat. Il assuma le poste de vice-Premier ministre du mois d’août 2002 au mois de juin 2006. Il fut député de la 11e législature de l'Assemblée nationale.

Au cours de 68 années d’activités révolutionnaires, il apporta de nombreuses contributions à la cause révolutionnaire du PCV et de la nation. Il obtint plusieurs nobles distinctions du Parti et de l’Etat, dont l’Ordre de l’Indépendance de première classe et l’insigne de 60 ans de membre du PCV. Il reçut également des distinctions honorifiques d’autres pays.

Les visites de condoléances se poursuivent jusqu’à 13h30 le 27 juin à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï. La cérémonie commémorative se déroulera à 13h30 le 27 juin et la cérémonie d’enterrement aura lieu à 15h00 le même jour au cimetière Mai Dich, à Hanoï.