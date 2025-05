Cérémonie d’inhumation de l’ancien président Tran Duc Luong à Quang Ngai. Photo : VNA

A 14h30, le 25 mai, le convoi conduisant l'ancien président Tran Duc Luong vers sa dernière demeure est arrivé dans son village natal dans l'hameau de Dien Truong, de la commune de Pho Khanh, du chef-lieu de Duc Pho, de la province centtale de Quang Ngai, son pays natale.

À15 h le 25 mai, la cérémonie d’enterrement de l’ancien président Tran Duc Luong a été solennellement organisée.

Phoot : VNA

Etaient présents à la cérémonie d’inhumation, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, du vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh, de l’ancien président Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants du Parti et de l'État, d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam, des vétérans révolutionnaires, des intellectuels, des représentants d'agences, de départements, de branches, d'organisations, de religions, de forces armées, des corps diplomatique, des amis internationaux et un grand nombre d'habitants.

Les participants à la cérémonie et la famille ont observé une minute de silence pour faire leurs adieux à l’ancien président Tran Duc Luong.

Au nom du Comité national d'organisation des funérailles, le membre du Politburo et vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a adressé ses sincères remerciements aux dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, aux amis, aux citoyens dans l’ensemble du pays, aux forces armées, aux délégations diplomatiques, aux représentants d’organisations internationales, qui sont venus rendre hommage à l’ancien président Tran Duc Luong.

Enfin, les dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam, la famille du défunt, et des milliers d’habitants ont dit un dernier adieu à l’ancien président Tran Duc Luong,

Le camarade Tran Duc Luong est né le 5 mai 1937 dans la commune de Pho Khanh, district de Duc Pho (chef-lieu de Duc Pho aujourd’hui), province de Quang Ngai au Centre. Il a rejoint la révolution en février 1955 et est devenu membre du Parti communiste du Vietnam le 19 décembre 1959.

Il était membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e mandats ; membre du BP pour les 8e et 9e mandats ; membre de la Permanence du BP du 8e mandat ; vice-président du Conseil des ministres de février 1987 à septembre 1992 ; vice-Premier ministre d’octobre 1992 à août 1997 ; président vietnamien, président du Conseil national de défense et de sécurité pour les 10e et 11e mandats ; député des 7e, 8e, 10e et 11e mandats.

Durant plus de 50 ans de travail, le camarade Tran Duc Luong a apporté de grandes contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu attribuer l’Ordre de l’Etoile d’or, l'Insigne de 65 ans d'adhésion au Parti et de nombreux autres ordres nobles. - VNA/VI