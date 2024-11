Photo de famille de délégués et participants à la cérémonie de remise des prix du concours "Jeunes Reporters Francophones 2024", tenue le 7 novembre à Hanoï. Photo: CVN

Le concours d'écriture journalistique "Jeunes Reporters Francophones" est organisé par Le Courrier du Vietnam, avec le soutien de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (REPAP-OIF) et du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï.

Fort du succès de ses huit éditions précédentes, Le Courrier du Vietnam, seul journal en langue française au Vietnam, organise cette année la 9e édition, avec pour thème : "Créer, innover, entreprendre en français". Cette thématique est également celle de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars 2024 et du XIXe Sommet de la Francophonie, tenu début octobre dernier en France.

Le 1er Prix a été attribué à l'œuvre JT HANUvelles, une aventure créative francophone réalisée par un groupe de cinq auteurs : Ngô Quôc Khánh (23 ans, Hai Duong), Pham Hoàng Hai (20 ans, Hanoï), Dô Thanh Tâm (20 ans, Hanoï), Trinh Phuong Linh (21 ans, Thái Binh) et Nguyên Thi Liêu Hang (20 ans, Hung Yên).

Lê Thi Ngoc Lan (21 ans, Dông Thap), étudiante à l'Université de Cân Tho (Sud), a remporté le 2e Prix avec son article Café mobile en français : une start-up alliant apprentissage et échange culturel.

Le 3e Prix a été remis à un groupe de quatre auteurs : Nguyên Quynh Ly (23 ans, Hanoï), Nguyên Hà Phuong (23 ans, Binh Dinh), Nguyên Thi Thu Huyên (23 ans, Hung Yên) et Dào Minh Phuong (23 ans, Hanoï), pour leur article Valoriser le patrimoine culturel vietnamien à travers la technique.

Outre les trois prix précités, le comité d’organisation a également décerné dix autres prix : deux Prix d’Encouragement, le Prix de l’ambassade du Maroc, le Prix de l’ambassade de Roumanie, le Prix de l’AUF - Asie-Pacifique, autrement nommé Prix de l’Étudiant talentueux, le Prix de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), le Prix de la créativité (attribué par l’Université Phenikaa), le Prix du Candidat impressionnant, le Prix du Candidat dynamique, et enfin un Prix du Public pour le texte ayant reçu le plus de votes sur le site du Courrier du Vietnam.

Cette année, le concours a reçu 107 articles, dont 45 rédigés par des candidats individuels et 62 par des groupes. Au total, 190 candidats (contre 174 lors de la 8 e édition et 119 lors de la 7 e ), dont 40 garçons et 150 filles, y ont participé, parmi lesquels deux étrangers : une Roumaine et un Congolais. La majorité des participants sont des étudiants de l’Université de Cân Tho (62 candidats), de l’Université des langues et d'études internationales - ULIS (43) de l’Université nationale de Hanoï, et de l’Université de Hanoï (35). - VI