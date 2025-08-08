Cérémonie de lever du drapeau pour le 58ᵉ anniversaire de l’ASEAN

Cet événement annuel vise à promouvoir l’identité de l’ASEAN et à affirmer la détermination à la solidarité et à la coopération pour la paix et la prospérité durables en Asie du Sud-Est. Photo: VNA



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné que la cérémonie coïncidait avec le 10ᵉ anniversaire de la Communauté de l’ASEAN et le 30ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’Association. Il a affirmé l’engagement du Vietnam à devenir une nation puissante et prospère, contribuant activement à la maison commune de l’ASEAN.



Il a salué près de six décennies de solidarité et de développement durable de l’ASEAN et de ses membres, affirmant que, dans un contexte mondial complexe, le rôle central de l’ASEAN est essentiel pour maintenir la stabilité et la prospérité régionales.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, prend la parole. Photo: VNA

Le vice-ministre a rappelé que les réalisations majeures de l’ASEAN sont un environnement politique pacifique et stable, une coopération maintenue et consolidée, des liens économiques étroits, une société centrée sur ses citoyens, ainsi que la promotion continue de l’esprit de l’ASEAN.



En octobre 2025, le Timor-Leste deviendra le 11ᵉ membre de l’ASEAN, marquant une expansion historique. Le Vietnam coopérera étroitement avec la Malaisie, présidente de l’ASEAN en 2025, pour promouvoir les priorités régionales et œuvrer pour la paix, la stabilité et la prospérité.



« Le drapeau de l’ASEAN qui flotte aujourd’hui symbolise le rôle central de l’ASEAN dans la construction de l’avenir de l’Asie du Sud-Est – pour la prospérité de ses 700 millions d’habitants », a déclaré Nguyên Minh Vu.-VNA/VI