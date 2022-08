Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 8 août à Hanoï, une cérémonie de levée du drapeau en l’honneur du 55e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des 22 ans de l'adhésion du Vietnam à cette association.

Cérémonie de levée du drapeau marquant le 55e anniversaire de l'ASEAN. Photo: VNA

L'événement a vu la participation, entre autres, du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, des ambassadeurs de pays membres et représentants de partenaires de l’ASEAN et d'autres.

S'exprimant à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que la fondation de l'ASEAN il y a 55 ans, avait créé un fondement pour ses pays membres à concrétiser leur aspiration d’une région de paix, de stabilité à long terme, de développement durable et inclusif.

Jusqu'à présent, les pays membres de l'ASEAN peuvent être fiers de ce qui a été accompli dans la réalisation de ce noble objectif, répondant aux aspirations de près de 700 millions d'habitants en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré.

Pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et la vision de l'ASEAN, le ministre Bui Thanh Son a appelé la Communauté de l'ASEAN à redoubler ses efforts pour renforcer la fondation de l'ASEAN et promouvoir une reprise post-pandémique rapide et durable ainsi que développer une vision après 2025 pour la prochaine phase du développement de la communauté.

Le chef de la diplomatie vietnamien s’est déclaré convaincu que l'ASEAN, dans l’avenir, s’envolerait à une nouvelle hauteur, servant mieux les intérêts des nations, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.