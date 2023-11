Les délégués coupent la bande d’inauguration lors de la cérémonie du lancement du riz biologique de la marque Queen Rice.

Les produits de riz de la marque Queen Rice comprennent trois gammes principales: le riz ST25, le riz biologique Japonica et le riz Seng Cu “minéral”.

Les produits de Bao Minh sont appréciés des clients.

Des visiteurs ont pu déguster du riz de la marque Queen Rice lors de la cérémonie de lancement du riz biologique de la marque Queen Rice.

Ces produits sont récoltés dans des rizières de riz au Nord du Vietnam où l'hiver le climat est froid. Ce qui permet aux plantes de pousser dans des conditions froides et de mûrir dans des conditions chaudes, créant un goût distinct et délicieux.

En près de 30 ans d'accompagnement des agriculteurs dans la préservation et le développement du riz de spécialité, la société Bao Minh a souhaité apporter au marché de nouveaux produits de bonne qualité. C'est pourquoi le riz biologique Queen Rice a vu le jour.

Le riz ST25 est une variété de riz étudiée et développée au district de My Xuyen, province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, par un groupe de trois experts agricoles. Ce riz a remporté le premier prix lors de l'édition 2019 dudit concours tenue à Manille aux Philippines. Le riz Japonica est produit selon les normes biologiques alors il contient beaucoup de glucides, de lipides, de protéines et de minéraux sains comme le magnésium, le sélénium... Le riz Japonica biologique a un indice glycémique (IG) moyen, adapté aux enfants, à ceux qui souffrent d'une maladie du foie ou des maladies cardiovasculaires. Troisièmement, le riz Seng Cu “minéral” possède de nombreux minéraux et nutriments provenant des sources d'eau de montagne qui irriguent la variété traditionnelle de riz Seng Cu.



Le riz biologique de la marque Queen Rice constitue non seulement un choix judicieux en termes de qualité alimentaire, et contribue également à garantir la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement pour les générations futures./.