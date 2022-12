Cérémonie de lancement des événements marquant les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-France

Cérémonie de lancement des événements marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973 - 2023). Photo: VNA

Le 8 décembre, après leur entretien, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et le président du Sénat français, Gérard Larcher, ont co-présidé la cérémonie de lancement des événements marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973 - 2023).



Lors de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a souligné que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec la France. Il s'est félicité de constater qu'au cours du dernier demi-siècle, les relations Vietnam-France avaient enregistré de très bons développements dans presque tous les domaines, surtout depuis l’établissement du partenariat stratégique en septembre 2013.



En 2023, le Vietnam et la France célébreron le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique. Vuong Dinh Hue s’est déclaré convaincu qu’avec la détermination et les efforts des deux parties, le partenariat stratégique bilatéral s’approfondirait et serait plus substantiel.



Lors de la cérémonie, le président du Sénat français a rappelé les visites importantes de dirigeants français au Vietnam, ainsi que les grandes activités de coopération bilatérale dans divers domaines. Selon lui, les échanges interpersonnels et la coopération décentralisée sont des domaines importants des relations entre les deux pays. Actuellement, il y a plus de 300.000 Vietnamiens en France. Il a également estimé que les deux pays avaient de nombreuses similitudes et des liens étroits.



Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, le président du Sénat français, Gérard Larcher, et les délégués ont ensuite assisté à la cérémonie d'annonce du logo des 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France.