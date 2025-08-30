Cérémonie de départ des forces de police pour garantir la sécurité absolue de la 80e Fête nationale

Le ministère de la Sécurité publique a organisé, le 29 août, une cérémonie de départ des forces chargées d'assurer la sécurité et l'ordre lors des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, incluant les cérémonies officielles, le défilé militaire et la parade.

Selon le général de brigade Nguyên Quôc Toan, chef du Bureau du ministère de la Sécurité publique, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre de manière synchronisée afin de garantir une sécurité absolue : élaboration de plans et procédures à tous les niveaux, du ministère aux services locaux ; organisation et régulation du trafic ; lancement de huit campagnes nationales de lutte contre la criminalité et l'immigration illégale ; suivi étroit de la situation sur l'ensemble du territoire et dans le cyberespace, en particulier à Hanoï et dans les provinces voisines, afin de prévenir et de neutraliser toute tentative de perturbation.

Le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham Thê Tùng s'exprime. Photo: VNA

Lors de l'ordre de déploiement, le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham Thê Tùng, a souligné que la mission exigeait le plus haut niveau d'engagement et de rigueur pour garantir une sécurité absolue, sans la moindre faille, tout en créant les meilleures conditions pour l'organisation des célébrations et du défilé en l'honneur du 80e anniversaire de la Fête nationale, ainsi que pour la participation enthousiaste de la population.

Il a demandé aux forces de sécurité de toutes les unités et localités de bien comprendre l'importance, les objectifs et les tâches assignées ; de bannir toute négligence ou complaisance ; et de mobiliser pleinement les ressources humaines et matérielles pour assurer une protection totale. Cet effort collectif doit garantir le succès des commémorations et des défilés, événements d'une portée historique et nationale majeure.-VNA/VI