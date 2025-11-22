Cérémonie de départ de la délégation sportive du Sud du Vietnam pour les SEA Games 33. Photo: VNA

La délégation sportive du Sud du Vietnam, composée de 285 athlètes et 59 entraîneurs, a participé le 21 novembre à la cérémonie de départ pour les 33ᵉ Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande. La délégation sportive du Sud du Vietnam, composée de 285 athlètes et 59 entraîneurs, a participé le 21 novembre à la cérémonie de départ pour les 33ᵉ Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande.

Lors de la cérémonie, le directeur adjoint du Département des Sports, Nguyên Hông Minh, a salué le professionnalisme et les préparatifs minutieux de la délégation du Sud, exprimant sa confiance dans son rôle de pilier de la performance, contribuant à maintenir le Vietnam parmi les meilleurs au classement général des SEA Games 33.

Les athlètes du Sud participeront à 37 des 45 disciplines inscrites par le Vietnam, représentant une composante essentielle dans la course aux médailles. Lors des SEA Games 32, ils avaient remporté près de 60 des 132 médailles d’or de la délégation vietnamienne.

Avant la cérémonie de départ, les responsables de Hô Chi Minh-Ville et les athlètes se sont rendus au Mausolée du Président Hô Chi Minh pour lui rendre hommage. -VNA/VI