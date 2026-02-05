Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général du PCV au Laos

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith (à droite) et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en visite d’État au Laos. Photo: VNA

Dans la matinée du 5 février, la cérémonie officielle d’accueil du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en visite d’État au Laos, s’est déroulée solennellement au Palais présidentiel à Vientiane.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith (à gauche) et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith.

Étaient également présents le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man.

Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général To Lam aura des entretiens et des rencontres avec les dirigeants de haut niveau du Parti et de l’État lao afin d’échanger de manière approfondie sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale au cours de la période écoulée et de définir les grandes orientations destinées à approfondir les relations Vietnam - Laos dans la nouvelle phase de développement.

Le dirigeant vietnamien assistera également à la cérémonie d’échange de documents de coopération importants entre ministères, secteurs et localités des deux pays, contribuant à consolider le cadre juridique et à insuffler une nouvelle dynamique à une coopération bilatérale plus approfondie, substantielle et efficace.

Point marquant de cette visite, les deux parties s’attacheront à promouvoir la concrétisation approfondie du contenu de la notion de « cohésion stratégique », dontle secrétaire général du PCV To Lam et le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith ont convenu lors de leur rencontre en décembre 2025, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Les deux dirigeants et de hauts responsables du Vietnam et du Laos. Photo: VNA

Effectuée dès les premiers jours du nouveau mandat des dirigeants des deux Partis, cette visite revêt une importance particulière, illustrant la détermination politique à associer vision stratégique et programmes d’action concrets, ainsi qu’à traduire les aspirations au développement en résultats pratiques, constituant ainsi une base politique solide pour approfondir davantage les relations Vietnam–Laos, en renforcer l’efficacité et la durabilité, à la hauteur du caractère exceptionnel de ces liens et des attentes des peuples des deux pays.

Plus tôt dans la matinée, immédiatement après leur arrivée à Vientiane, le secrétaire général To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et la délégation vietnamienne de haut rang se sont rendus au Monument aux soldats inconnus de Vientiane pour leur rendre hommage. -VNA/VI