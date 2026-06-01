Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse ont présidé, lundi matin le 1er juin au Palais présidentiel à Manille, une cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, en visite d’État aux Philippines.

Le secrétaire général et président To Lam (droite) et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (gauche) passent en revue la garde d'honneur. Photo : VNA

Au cours de la cérémonie, les deux dirigeants ont foulé l'estrade d'honneur tandis que les fanfares militaires interprétaient les hymnes nationaux du Vietnam et des Philippines. Une salve de 21 coups de canon a été tirée en l'honneur de la visite d'État du secrétaire général et président To Lam.

​Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue la garde d'honneur et présenté les membres de leurs délégations respectives de haut niveau présentes à la cérémonie.

Immédiatement après, le président Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse, accompagnés du secrétaire général et président To Lam et de son épouse, se sont rendus au livre d'or du palais présidentiel.

Le dirigeant vietnamien a consigné son admiration pour le riche patrimoine culturel des Philippines et leurs aspirations à la prospérité et au développement. Il a souligné que les accords conclus entre les deux pays permettraient de hisser l'amitié bilatérale et les relations de bon voisinage à un niveau supérieur, apportant des avantages concrets à leurs populations et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Cérémonie d’accueil solennelle du haut dirigeant vietnamien To Lam aux Philippines. Photo: VNA

À l'issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont conduit leurs délégations respectives de haut niveau pour un entretien officiel. Ils assisteront également à la signature d'accords de coopération et rencontreront la presse.

​Le Vietnam et les Philippines sont deux pays d'Asie du Sud-Est, entretiennent une amitié traditionnelle solide, partagent de nombreux intérêts stratégiques en matière de maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1976, ces relations n'ont cessé de se renforcer et de se développer dans de nombreux domaines, gagnant en profondeur et en ampleur.

Cette visite d’État, la première du secrétaire général et président To Lam dans l'archipel, revêt une signification particulière dans un contexte où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et les Philippines assument la présidence de l’ASEAN en 2026. -VNA/VI

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