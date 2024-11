Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du secrétaire général du PCV To Lam en Malaisie. Photo: VNA

La cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et de son épouse, en visite officielle en Malaisie, s’est tenue solennellement le 21 novembre au centre administratif de Putrajaya.



Le secrétaire général To Lam et son épouse effectuent une visite officielle du 21 au 23 novembre en Malaisie sur invitation du Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, et de son épouse. La cérémonie d’accueil officielle en leur honneur a été présidée par le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, et son épouse.



Après la cérémonie, les deux dirigeants ont tenu un entretien restreint et puis, un entretien officiel. Ils ont assisté à la signature de documents de coopération bilatérale, avant de donner une conférence de presse conjointe.



Le Vietnam et la Malaisie ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Les relations bilatérales ont été portées au niveau de partenariat stratégique en août 2015.



La visite du secrétaire général To Lam et de son épouse marque un jalon important dans les relations Vietnam-Malaisie, contribuant à consolider les bases de la confiance politique entre les deux pays.



Elle démontre en outre la politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam qui tiennent toujours en haute estime les relations avec les pays voisins et de la région, dont la Malaisie, et leur volonté de les renforcer.



Elle témoigne également du souhait du Vietnam de travailler avec la Malaisie pour amener les relations de confiance et de coopération efficace entre les deux pays à une nouvelle étape à un niveau plus élevé et plus substantiel, répondant ainsi aux exigences de développement des deux pays dans la nouvelle période, ainsi que pour contribuer à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN solidaire et puissante.-VNA/VI