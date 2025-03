Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président brésilien Lula da Silva

Dans la matinée du 28 mars, au palais présidentiel à Hanoï, le président du Vietnam, Luong Cuong, a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, en visite d’État au Vietnam du 27 au 29 mars.



Le président Lula da Silva est le premier chef d'État étranger à effectuer une visite d'État au Vietnam en 2025. Il s’agit de sa deuxième visite au Vietnam en tant que chef de l’État brésilien, la première remontant à 2008.



La visite démontre le développement continu des relations entre les deux pays et leur engagement à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique Vietnam-Brésil. Elle contribuera à promouvoir la coopération bilatérale dans la politique, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences, les technologies, l’innovation, la culture et la réponse au changement climatique.



Cette visite offre une occasion pour les dirigeants des deux pays de discuter de la concrétisation de leur partenariat stratégique et d’autres engagements politiques via des programmes de coopération efficaces, apportant des intérêts aux deux peuples. Elle permet au Vietnam de promouvoir la coopération avec la plus grande économie d’Amérique du Sud.



Sur le plan économique et commercial, le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, et le Vietnam est un partenaire important du Brésil en Asie du Sud-Est. Le commerce bilatéral est passé de 1,53 milliard de dollars en 2011 à 7,98 milliards en 2024 et devrait atteindre 10 milliards en 2025 et 15 milliards d’ici 2030.



Le président Lula da Silva est le premier chef d'État étranger à effectuer une visite d'État au Vietnam en 2025. Photo: VNA

Le Vietnam souhaite lancer rapidement les négociations sur un accord de libre-échange avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR), dont le Brésil est membre.



La visite d’État du président Lula da Silva au Vietnam contribuera à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, à promouvoir la confiance politique et à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération pour les deux pays.



Après la cérémonie d’accueil, Luong Cuong et Lula da Silva se sont entretenus, évaluant les résultats de la coopération bilatérale ces dernières années et proposant des orientations pour les temps à venir. Plusieurs documents de coopération seront signés à cette occasion, outre une conférence de presse conjointe. -VNA