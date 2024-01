Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président allemand

Photo : VNA

Sur l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse, le président de l'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et son épouse effectuent les 23 et 24 janvier une visite d'État au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong et son épouse ont présidé l’après-midi du 23 janvier à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle en l’honneur de son homologue allemand et de son épouse. Les deux présidents sont montés sur la tribune d’honneur pour le salut aux couleurs nationales sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays. Ils se sont dirigés ensuite vers la fanfare militaire et ont présenté l’un à l’autre leurs délégations respectives. Après la cérémonie d’accueil solennelle, les deux dirigeants ont commencé leur entretien. - VNA/VI