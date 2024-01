Cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du PM Pham Minh Chinh en Roumanie

Le Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu a présidé le matin du 22 janvier (heure locale), au Palais Victoria à Bucarest, la cérémonie d'accueil officielle en l’honneur de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne l'accompagnant.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue roumain Ion-Marcel Ciolacu. Photo: VNA

Il est allé jusqu’au bout du tapis rouge pour accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’arrivée du convoi. Après l’accolade suivie d’une chaleureuse poignée de mains, les deux dirigeants sont montés sur la tribune d’honneur pour le salut aux couleurs sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays. Ils se sont dirigés ensuite vers la fanfare militaire et ont présenté l’un à l’autre leurs délégations respectives .

Après la cérémonie d’accueil solennelle, les deux Premiers ministres se sont entretenus au Palais Victoria.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Roumanie est le premier échange de délégations au niveau du Premier ministre entre les deux pays ces cinq dernières années. Elle se déroule dans le contexte de près de 75 ans de développement des relations traditionnelles et de la coopération entre le Vietnam et la Roumanie.



Le commerce bilatéral en 2022 a atteint 425 millions de dollars. Fin 2022, la Roumanie recensait cinq projets au Vietnam, cumulant 1,56 million de dollars. Notamment, l’éducation est un point lumineux de la coopération bilatérale, la Roumanie ayant accueilli environ 4 000 étudiants vietnamiens.



Durant son séjour, outre l’entretien avec son homologue Ion-Marcel Ciolacu, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entrevues avec le chef de l'Etat, le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants de Roumanie. Par ailleurs, le dirigeant vietnamien visitera également des localités et universités roumaines et participera à un Forum d'affaires Vietnam-Roumanie. -VNA/VI