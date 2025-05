Cérémonie d’accueil officielle du président du Sri Lanka

Le président de la République, Luong Cuong (gauche), et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayaka, lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé, ce lundi 5 mai à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle du président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayaka, en visite d’État au Vietnam et participation aux célébrations de la Journée du Vesak des Nations Unies (Vesak 2025), du 4 au 6 mai.



Il s’agit de la première visite au Vietnam du président Anura Kumara Dissanayaka depuis son entrée en fonction en septembre 2024.



Cette visite intervient à un moment significatif, alors que les deux pays célèbrent en 2025 le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (21 juillet 1970 – 21 juillet 2025), contribuant à renforcer la confiance politique et à faire progresser la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Le Vietnam et le Sri Lanka entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme. Le gouvernement sri-lankais considère actuellement le Vietnam comme un modèle de développement économique et d’intégration internationale.

Sur le plan économique, le Sri Lanka a reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam.



Le président de la République, Luong Cuong (droite), et le président sri-lankais, Anura Kumara Dissanayaka. Photo: VNA

La visite d’État du président sri-lankais et sa participation au Vesak 2025 témoignent du respect particulier que les dirigeants et le peuple sri-lankais portent à l’amitié traditionnelle avec le Vietnam.

La visite affirme également la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération dans des domaines variés : politique, diplomatie, commerce, investissement, agriculture, aquaculture, tourisme, culture, transformation numérique, transition énergétique, intelligence artificielle...



Après la cérémonie d’accueil officielle, les deux présidents auront un entretien pour évaluer les derniers résultats de la coopération bilatérale et définir les orientations futures. Ils assisteront également à la signature de documents de coopération et tiendront une conférence de presse conjointe.-VNA/VI