Cérémonie d’accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Pays-Bas

La cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh s'est tenue solennellement, lundi matin, le 12 décembre (heure locale) dans la ville de La Haye des Pays-Bas, sous la présidence de son homologue néerlandais Mark Rutte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue néerlandais Mark Rutte. Photo : VNA

Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres se sont entretenus.

Au cours des dernières années, les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas se sont fortement développées dans de nombreux domaines, notamment l'investissement, le commerce, l'agriculture et la réponse au changement climatique. Les Pays-Bas sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe et le plus grand investisseur de l'Union européenne au Vietnam. Le commerce bilatéral en 2021 a atteint 8,37 milliards de dollars, en hausse de près de 10% sur un an. Durant neuf premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a atteint 8,2 milliards de dollars, en hausse de 36 % en variation annuelle.

Concernant les investissements, les Pays-Bas opèrent 380 projets au Vietnam avec un capital total de 13,5 milliards de dollars. Dans le cadre du Partenariat stratégique sur le changement climatique et l'agriculture durable, les deux parties ont mis en œuvre de nombreux programmes et projets de coopération. Au cours des deux dernières années, le Vietnam a également reçu le soutien des Pays-Bas avec un million de doses de vaccin anti-COVID-19, des équipements médicaux d'une valeur totale de 43 milliards de dongs (1,8 million de dollars).

La visite officielle aux Pays-Bas du Premier ministre Pham Minh Chinh vise à détermier à porter les relations entre les deux pays à une nouvelle étape de développement, donner des orientations et de mesures pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans les temps à venir et accroître la confiance politique, contribuant au développement durable et à la coordination étroite en réponse aux défis mondiaux.