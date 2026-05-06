Cérémonie d’accueil officielle du dirigeant vietnamien To Lam en Inde.

La présidente de l’Inde, Droupadi Murmu, et le Premier ministre Narendra Modi président conjointement la cérémonie d'accueil du dirigeant vietnamien To Lam. Photo: VNA



À l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, effectue une visite d’État en Inde du 5 au 7 mai 2026.



Dans la matinée du 6 mai (heure locale), la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du dirigeant vietnamien a été solennellement organisée au Palais présidentiel indien. La présidente de l’Inde, Droupadi Murmu, et le Premier ministre Narendra Modi ont conjointement présidé la cérémonie.



Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et l’Inde ont connu un développement stable et constant, gagnant progressivement en profondeur. L’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays en 2016 a notamment marqué une avancée qualitative dans leurs relations bilatérales.



À l’heure actuelle, les deux pays disposent de plus de 20 mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines et ont signé de nombreux accords importants orientant leurs relations. La coopération économique et commerciale a enregistré une croissance dynamique, avec un commerce bilatéral atteignant environ 15 à 16 milliards de dollars par an ces dernières années. L’Inde figure désormais parmi les dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam.



Les investissements bilatéraux continuent également de se développer avec près de 500 projets recensés, tandis qu’un important potentiel demeure pour approfondir davantage la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam. Photo: VNA



Le Vietnam et l’Inde étendent notamment leur coopération à de nouveaux domaines tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les énergies propres et les données satellitaires. Parallèlement, les échanges culturels et les échanges entre les peuples connaissent eux aussi un essor remarquable.



Les deux pays se coordonnent étroitement et se soutiennent mutuellement au sein des organisations et forums multilatéraux régionaux et internationaux.



Cette visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, constitue une illustration concrète de la politique étrangère du Parti et de l’État vietnamiens dans la nouvelle ère, telle que définie par la Résolution du 14e Congrès national du Parti : indépendance, autonomie, résilience, paix, amitié, coopération et développement, ainsi que diversification et multilatéralisation des relations extérieures, dans l’esprit d’un membre responsable de la communauté internationale. -VNA/VI