Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé dimanche après-midi 13 novembre à Hanoï la cérémonie d’accueil officielle du chancelier allemand, Olaf Scholz, en visite officielle au Vietnam les 13 et 14 novembre.

Après la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres se sont entretenus.

La visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam s'inscrit dans le contexte de développement actif de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Depuis de nombreuses années, l'Allemagne est l'un des partenaires les plus importants du Vietnam en Europe. La confiance et la compréhension mutuelles se renforcent grâce au maintien d'échanges de délégations de haut niveau et de mécanismes de coopération efficaces.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le chancelier allemand, Olaf Scholz. Photo: VNA

Durant son séjour, le chancelier allemand rencontrera la presse, rendra une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong. Il assistera en outre à une table ronde avec des entreprises vietnamiennes et allemandes ainsi qu’à un banquet officiel.-VNA/VI