Cérémonie d’accueil officielle à Santiago du président vietnamien Luong Cuong

Le président vietnamien Luong Cuong et son homologue chilien Gabriel Boric Font inspectent la garde d'honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur, à Santiago, le 11 novembre. Photo: VNA

Le président chilien Gabriel Boric Font a présidé lundi 11 novembre à Santiago une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président vietnamien Luong Cuong, accompagné d’une haute délégation vietnamienne, en visite officielle au Chili.



A sa descente de la limousine, le chef de l’Etat vietnamien est invité à inspecter la garde d’honneur lors de la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur sur la place de la Constitution, devant le palais de la Moneda.



Après une chaleureuse poignée de mains sur le tapis rouge devant l’entrée principale du palais suivie du salut aux couleurs sur fond d’exécution des hymnes nationaux des deux pays, les présidents Gabriel Boric Font et Luong Cuong ont présenté l’un à l’autre leurs délégations respectives qui se sont alignées pour présenter leurs respects



Cette visite, la première d’un président vietnamien en 15 ans, coincide avec le 55e anniversaire de la rencontre historique entre le président Hô Chi Minh et le président Salvador Allende qui avait jeté les bases pour que le Chili devienne le premier pays d’Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.



Bien que géographiquement éloignés, le Vietnam et le Chili entretiennent de bonnes relations, fondées sur des bases historiques particulières. En mai 1969, une délégation chilienne, composée entre autres du médecin Salvador Allende, s’était rendue au Vietnam, apportant au Vietnam la solidarité du peuple chilien.



La visite a laissé une profonde impression au président du Sénat Allende sur un Vietnam héroïque, extraordinaire et courageux dans la lutte pour sa juste cause, et son aspiration à rencontrer le président Hô Chi Minh était devenue une réalité.



Elu en 1971, le président Salvador Allende avait décidé d’établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire des relations entre les deux États. Depuis, les liens bilatéraux ne cessaient de se développer, marqués par l’échange des visites et l’établissement du partenariat global en mai 2007 à l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nông Duc Manh.



En plus d’une décennie, le commerce bilatéral a quadruplé, à 1,5 milliard de dollars en 2023. Actuellement, le Chili est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam dans la région et le premier pays d’Amérique latine à signer un accord de libre-échange avec le Vietnam (2014). Le Vietnam et le Chili sont tous deux membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).



Sur la base du partenariat global entre le Vietnam et le Chili sans cesse renforcé au cours des dernières années, cette visite officielle au Chili du président Luong Cuong constitue une étape importante qui crée un nouvel élan pour promouvoir et approfondir les relations entre les deux pays.

Après la cérémonie d’accueil officielle, les présidents Luong Cuong et Gabriel Boric Font se sont entretenus sur les mesures visant à contribuer à approndir et à rendre plus efficaces les relations de coopération globale entre les deux pays.



Plus tôt, le président Luong Cuong est allé déposer une gerbe de fleurs au monument du héros national Bernardo O’Higgins, le révolutionnaire qui avait mené la lutte pour l’indépendance du Chili contre le colonialisme au début du 19e siècle. – VNA/VI