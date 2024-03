Cérémonie d’accueil officiel pour les chefs des délégation au Sommet spécial ASEAN-Australie

Le Premier ministre australien Anthony Albanese et sa fiancée ont présidé, le 5 mars après-midi (heure locale), une cérémonie d’accueil officiel à Melbourne pour les chefs de délégation au sommet spécial ASEAN-Australie qui marque le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre australien Anthony Albanese, les chefs des délégation au Sommet spécial ASEAN-Australie et le secrétaire général de l'ASEAN. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse Le Thi Bich Tran ont rejoint le sultan de Brunei, les présidents des Philippines et d'Indonésie et leurs épouses, les Premiers ministres de Thaïlande, de Malaisie, de Singapour, du Laos, du Cambodge, du Timor Oriental et leurs épouses, et le secrétaire général de l'ASEAN lors de la cérémonie.



Saluant les chefs des délégations au sommet avec des rites traditionnels et des spectacles culturels et artistiques de l'Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a hautement apprécié les relations de l'Australie avec les pays de l'ASEAN et a souhaité qu'après le sommet, les relations Australie-ASEAN soient promues et renforcées avec un nouvel élan et un nouveau contenu.



Au cours des 50 dernières années, les relations ASEAN-Australie se sont très bien développées avec une confiance politique accrue et une coopération efficace dans tous les domaines, notamment le commerce, l'économie, la culture et la société, a-t-il déclaré, notant que l'Australie est l'un des partenaires stratégiques intégraux avec des relations pratiques et coopération efficace avec les membres de l’ASEAN.

Le sommet spécial ASEAN-Australie commémorant 50 ans de relations ASEAN-Australie se tient les 5 et 6 mars à Melbourne, en Australie, sur le thème « Un partenariat pour l'avenir ».



Dans le cadre du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera aux principales séances et à plusieurs activités importantes. Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l'ASEAN et de l'Australie discuteront et proposeront des visions, des orientations et des mesures spécifiques pour élargir leur coopération dans les temps à venir.



Plus tard dans la journée, Pham Minh Chinh et son épouse ont assisté à un banquet offert par le Premier ministre australien et sa fiancée pour accueillir les chefs de délégation et leurs épouses au sommet.- VNA/VI