Cérémonie d’accueil du PM Pham Minh Chinh en visite officielle en Australie

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

Dans la matinée du 7 mars, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et sa fiancée ont présidé une cérémonie d'accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse ainsi qu'une délégation vietnamienne de haut niveau en visite officielle en Australie du 7 au 9 mars.

Après la cérémonie d’accueil, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien ont eu un entretien.

Cette visite officielle en Australie du Premier ministre Pham Minh Chinh est organisée dans le contexte où les relations entre les deux pays ont fait de grands progrès et ont obtenu des résultats globaux depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 50 ans.

Le niveau de confiance politique entre les deux parties s'est accru et les deux parties échangent régulièrement des délégations de haut niveau. Elles coopèrent bien dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Le commerce bilatéral en 2023 a atteint 13,8 milliards de dollars. Actuellement, l'Australie est le 7e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est son 10e partenaire commercial.

L'Australie compte actuellement plus de 600 projets d'investissement avec un capital total de plus de 2 milliards de dollars, se classant au 20e rang parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam. De son côté, le Vietnam recense 92 projets d'investissement en Australie avec un montant total de 552,7 millions de dollars, se classant au 11e rang parmi les 80 pays et territoires investissant en Australie.

L’Australie est également l’un des plus grands bailleurs bilatéraux d’aides publiques au développement (APD) non remboursables au Vietnam.

Cette visite en Australie du Premier ministre Pham Minh Chinh est l'occasion pour les deux pays d'évaluer les avancées des relations bilatérales lors de ces derniers temps et de définir des orientations futures. Le point culminant de la visite sera l'objectif d'élargir la coopération en matière d'éducation - formation, de sciences et technologies, d'innovation, et de tirer parti des nouvelles dynamiques actuelles, en particulier l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique et le processus de développement des énergies renouvelables au Vietnam.

Selon le programme de travail, après leur entretien, le Premier ministre australien Anthony Albanese et le Premier ministre Pham Minh Chinh assisteront ensemble à l’échange de documents de coopération, rencontreront la presse pour annoncer les résultats de l’entretien, dont l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie.-VNA/VI