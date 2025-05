Cérémonie d’accueil des reliques du Bouddha Shakyamuni au Vietnam

Char fleuri de la VBS transportant les reliques du Bouddha Shakyamuni. Photo: VNA

Le 2 mai au matin, à l’aéroport international de Tân Son Nhât, la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) a organisé la cérémonie d’accueil des reliques du Bouddha Shakyamuni – trésor national de l’Inde – escortées par Kiren Rijiju, ministre indien des Affaires parlementaires, à bord d’un avion militaire.



Étaient présents à la cérémonie le Grand Vénérable Thich Tri Quang, patriarche de la VBS (Vietnam Buddhist Sangha) ; le Vénérable Thich Thien Nhon, président du Conseil d’administration de la VBS ; ainsi que d’autres dignitaires bouddhistes. Le ministre vietnamien des Affaires ethniques et religieuses, Dao Ngoc Dung, et le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Ngoc Hai, y ont également assisté.



Le 1er mai, une cérémonie de remise officielle a eu lieu au Musée national de New Delhi, organisée par la VBS en coordination avec la Confédération bouddhiste internationale (International Buddhist Confederation - IBC) et l’ambassade du Vietnam en Inde, à l’occasion de la Journée internationale de Vesak 2025.



C’est la première fois que les reliques du Bouddha sont exposées et vénérées au Vietnam.

Les reliques du Bouddha Shakyamuni transportées de l’aéroport de Tân Son Nhât à l’Académie bouddhique du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville. Photo diffusée par la VNA

Après leur arrivée à Hô Chi Minh-Ville, elles ont été transportées au 2e campus de l’Académie bouddhique du Vietnam, lieu principal de la célébration du Vesak, puis à la pagode Thanh Tâm (district de Binh Chanh), où les fidèles pourront venir se recueillir du 3 au 8 mai.



Les reliques seront ensuite exposées au site touristique national de Nui Bà Den, à la pagode Quan Su (Hanoï), et à la pagode Tam Chúc (province de Ha Nam).



La Journée internationale de Vesak 2025 aura lieu à Hô Chi Minh-Ville du 6 au 8 mai. Selon les organisateurs, environ 1.200 délégués de 85 pays et territoires sont attendus, dont plusieurs chefs d’État et dirigeants.



Le Vietnam a déjà accueilli la Journée internationale de Vesak à trois reprises : en 2008 (Hanoï), 2014 (Ninh Binh) et 2019 (Ha Nam).-VNA/VI