Cérémonie d'accueil solennelle du Premier ministre australien à Hanoi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le matin du 4 juin une cérémonie d'accueil pour son homologue australien Anthony Albanese, qui effectue une visite officielle au Vietnam les 3 et 4 juin.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside le matin du 4 juin une cérémonie d'accueil pour son homologue australien Anthony Albanese, qui effectue une visite officielle au Vietnam les 3 et 4 juin. Photo : VNA

Après la cérémonie, les deux Premiers ministres se sont entretenus.



Il s'agit de la première visite officielle au Vietnam du Premier ministre Anthony Albanese depuis son entrée en fonction, qui a lieu deux mois seulement après une visite d'État au Vietnam du gouverneur général d'Australie, David Hurley. Cela montre l’estime de l’Australie pour ses relations avec le pays.



Outre l’entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre australien aura également des entrevues avec le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.



Plus tôt dans la journée, avant la cérémonie de bienvenue, le Premier ministre Anthony Albanese et sa suite ont rendu un hommage floral au président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoï.



Le Vietnam et l'Australie ont établi des relations diplomatiques en 1973. Au cours des 50 dernières années, les relations bilatérales ont connu un développement substantiel et efficace, la coopération économique et commerciale étant un point positif.



Le commerce bilatéral a atteint près de 15,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 27 % par rapport à 2021. L'Australie est désormais le septième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le 10e partenaire commercial de l'Australie.



Les deux pays ont signé une stratégie d'engagement économique renforcé (EEES) entre le Vietnam et l'Australie, dans le cadre de laquelle ils s'efforcent de renforcer la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.



Les deux parties ont maintenu la confiance et renforcé l'amitié, la compréhension et le respect mutuels grâce à l'échange de délégations, aux contacts aux niveaux central et local et aux échanges d'amitié entre les peuples.



La visite du Premier ministre Anthony Albanese au Vietnam est l'occasion pour les deux pays non seulement de faire le point sur leur coopération de 50 ans, mais aussi de discuter des opportunités de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.