Cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général To Lam en Finlande

Le 21 octobre (heure locale), une cérémonie d’accueil officielle a été organisée au Palais présidentiel de Finlande pour le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly, en visite officielle en Finlande à l’invitation du président finlandais, Alexander Stubb. Le président Alexander Stubb et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil.

À 10h00, le convoi transportant le secrétaire général To Lam et son épouse est arrivé au Palais présidentiel. Le président finlandais Alexander Stubb et son épouse ont accueilli chaleureusement le dirigeant vietnamien et son épouse, puis les ont invités à prendre place sur l’estrade d’honneur. Les hymnes nationaux du Vietnam et de la Finlande ont été joués solennellement par l’orchestre militaire. Les deux parties ont ensuite présenté les membres de leurs délégations respectives.

Après la cérémonie, le président Alexander Stubb et son épouse ont conduit le secrétaire général To Lam et son épouse à la salle de signature du livre d’or. To Lam a exprimé sa joie et son enthousiasme à l’idée de visiter la belle, créative et chaleureuse Finlande, tout en remerciant le président, son épouse et le peuple finlandais pour leur accueil solennel, amical et empreint de sympathie. Il a souligné que le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec la Finlande et a exprimé sa conviction que cette visite ouvrira une nouvelle page dans les relations bilatérales, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

À l’issue de la cérémonie, le président Alexander Stubb et le secrétaire général To Lam se sont entretenus.

Le secrétaire général To Lam présente les membres de la délégation vietnamienne au président finlandais, Alexander Stubb.Photo: VNA

Il s’agit de la plus haute visite de dirigeants vietnamiens en Finlande, témoignant de l’importance que le Vietnam accorde à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec ce pays.

Les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Finlande ont connu une croissance régulière ces dernières années. La coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation s’est renforcée : près de 20 établissements d’enseignement supérieur vietnamiens coopèrent efficacement avec des partenaires finlandais et plus de 2.500 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études en Finlande dans les domaines de l’économie, des technologies de l’information et du tourisme…

La science et la technologie représentent un secteur de coopération prometteur, avec de nombreux protocoles d’accord signés depuis 1995. L’énergie est un autre domaine de coopération potentiel…

Cette visite officielle du secrétaire général To Lam, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne constitue une étape importante pour faire le point sur les acquis de la coopération bilatérale et définir de nouvelles orientations afin de dynamiser l’amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Finlande.-VNA/VI