Cérémonie d'accueil officielle du président sud-coréen à Hanoï

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont présidé, le 22 avril à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de la République de Corée, Lee Jae Myung, et de son épouse, Kim Hae Kyung, en visite d’État au Vietnam. Photo: VNA

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et son épouse, Ngo Phuong Ly, ont présidé, le 22 avril à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du président de la République de Corée, Lee Jae Myung, et de son épouse, Kim Hae Kyung, en visite d’État au Vietnam.

La cérémonie s’est déroulée avec solennité en présence de hauts responsables des deux pays. À l’arrivée du cortège présidentiel, le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse ont chaleureusement accueilli leurs hôtes sur le tapis rouge, tandis que des enfants de la capitale agitaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA



À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont tenu un entretien, assisté à la signature de documents de coopération, avant de rencontrer la presse.



Le Vietnam et la République de Corée ont établi des relations diplomatiques le 22 décembre 1992. En plus de trois décennies, leurs liens bilatéraux se sont développés pour devenir une coopération exemplaire à l’échelle internationale. Au son des hymnes nationaux interprétés par la musique militaire, une salve de 21 coups de canon a été tirée depuis la Citadelle impériale de Thang Long pour saluer cette visite. Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam et présenté les membres de leurs délégations de haut niveau respectives.À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants ont tenu un entretien, assisté à la signature de documents de coopération, avant de rencontrer la presse.Le Vietnam et la République de Corée ont établi des relations diplomatiques le 22 décembre 1992. En plus de trois décennies, leurs liens bilatéraux se sont développés pour devenir une coopération exemplaire à l’échelle internationale.