Lors de la cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm et de son épouse en Thaïlande. Photo : VNA

Dans la matinée du 28 mai, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la haute délégation vietnamienne a été solennellement organisée au siège du gouvernement à Bangkok. Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et son épouse ont présidé la cérémonie.



Les dirigeants des deux pays passent en revue la garde d’honneur des Forces armées royales thaïlandaises. Photo : VNA

Immédiatement après cet accueil solennel, Tô Lâm et Anutin Charnvirakul, accompagnés des hautes délégations des deux pays, ont procédé un entretien.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a près de cinquante ans (1976-2026), le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de consolider et de développer leurs relations, celles-ci étant aujourd’hui considérées comme l’un des partenariats les plus actifs et les plus efficaces au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

