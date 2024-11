Cérémonie d'accueil officielle à Lima du président Luong Cuong

La présidente du Pérou, Dina Ercilia Boluarte Zegarra préside une cérémonie d'accueil solennelle du président Luong Cuong. Photo: VNA

La présidente du Pérou, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, a présidé le 13 novembre à Lima, une cérémonie d'accueil solennelle du président Luong Cuong, accompagné d'une haute délégation vietnamienne, en visite officielle au Pérou.

Cette visite coïncide avec la célébration du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (14 novembre 1994 - 2024). Il s'agit d'un jalon important, reflétant l'évolution positive des relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique et économique. C'est une occasion historique et une force motrice pour approfondir l'amitié et la coopération entre les deux nations.

Au cours des trois dernières décennies, bien que géographiquement éloignés, les dirigeants de haut niveau des deux pays ont régulièrement tenu des rencontres et des échanges bilatéraux à l'occasion de leur participation à des conférences internationales. En outre, le Vietnam et le Pérou ont établi des mécanismes de dialogue bilatéral, tels que le mécanisme de consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, le Comité intergouvernemental pour la coopération économique et technique au niveau des vice-ministres, et ont signé de nombreux accords et protocoles d'accord de coopération.

Au sein des forums multilatéraux, le Vietnam et le Pérou sont tous membres des Nations Unies, de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ainsi que du Forum de coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC).

En matière de coopération économique, commerciale et d'investissement, le Vietnam apprécie le rôle du Pérou et le considère toujours comme l'un de ses partenaires les plus importants et une destination d'investissement prioritaire en Amérique latine. Le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint près de 500 millions de dollars en 2023, et près de 300 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2024.

Après la cérémonie officielle d'accueil, les deux présidents ont eu un entretien puis discuté des mesures visant à consolider les bases de bonnes relations politiques entre les deux pays, à renforcer l'efficacité de la coopération dans des domaines potentiels et à porter les relations à une nouvelle hauteur.

Le matin du même jour, le président Luong Cuong et la délégation de haut rang du Vietnam sont allés déposer une gerbe de fleurs au monument dédié aux héros du Pérou dans le parc des Héros de l'Indépendance à Lima. -VNA/VI