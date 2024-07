Cérémonie d'accueil officiel du PM Pham Minh Chinh et de son épouse à Séoul

Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne sont arrivés à 14h30 (heure locale) à l'aéroport militaire de Seongnam à Séoul pour une visite officielle en République de Corée.

La cérémonie d'accueil officiel du Premier ministre Pham Minh Chinh, de son épouse et de la délégation vietnamienne a eu lieu solennellement à l'aéroport militaire de Seongnam.

Selon les prévisions, lors de sa visite du 30 juin au 3 juillet, le Premier ministre vietnamien aura des entretiens et des entrevues avec de hauts dirigeants sud-coréens ; participera et prendra la parole au Forum des affaires, au Forum sur la promotion du tourisme et la coopération culturelle, au Forum du travail Vietnam-République de Corée. Il aura des échanges de vue avec des dirigeants d'organisations économiques, des intellectuels et scientifiques sud-coréens sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le dirigeant vietnamien va rencontrer des représentants de dirigeants de certains des principaux groupes économiques sud-coréens, visiter l'ambassade et rencontrera des représentants de la communauté vietnamienne en République de Corée, visiter des familles multiculturelles vietnamo-coréennes, donnera son discours politique à l'Université nationale de Séoul et visiter l'usine de semi-conducteurs du groupe Samsung à Pyeongtaek, province de Gyeonggi.

La visite vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti, à concrétiser le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée. - VNA/VI