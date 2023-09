Cérémonie d'accueil en l'honneur du président américain Joe Biden en visite d'État au Vietnam

Le président américain Joe Biden est arrivé à Hanoi, entamant une visite d’État du 10 au 11 septembre au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

Dans l’après-midi du 10 septembre, la cérémonie officielle d’accueil en l’honneur du président américain Joe Biden a été solennellement organisée au palais présidentiel dans le protocole de plus haut niveau réservé aux chefs d’État. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a présidé la cérémonie d’accueil.



Étaient présents à la cérémonie d’accueil le membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, le membre du Politburo, ministre de la Défense Phan Van Giang, le secrétaire du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central du Parti Lê Minh Hung, le secrétaire du Comité central du Parti et vice-Premier ministre Lê Minh Khai, le membre du Comité central du Parti et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Lê Hoài Trung, le membre du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, les dirigeants de la ville de Hanoi et l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis. Un grand nombre d’enfants ont salué le président Joe Biden et les membres de sa délégation.

À 16h50, le convoi présidentiel est entré au palais présidentiel. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a présenté ses salutations au président Joe Biden. Les deux parties ont présenté l’une à l’autre les fonctionnaires présents à la cérémonie d’accueil.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a invité le président Joe Biden à monter sur l’estrade d’honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden ont ensuite inspecté la garde d’honneur de l’Armée poppulaire du Vietnam.

Il s’agit de la première fois qu’un président américain effectue une visite d’État au Vietnam à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Cette visite marque une décennie de partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis, et s’inscrit dans la continuité de la tradition de près de 30 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Après la cérémonie d’accueil, le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden, à la tête de leur haute délagation respective, ont commencé leur entretien au siège du Comité central du Parti.