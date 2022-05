Cérémonie d'accueil du Premier ministre japonais Kishida Fumio

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a présidé ce dimanche matin 1er mai à Hanoï une cérémonie d'accueil officielle du Premier ministre japonais Kishida Fumio et d'une délégation de haut niveau du gouvernement japonais, en visite officielle du 30 avril au 1er mai au Vietnam.

Après la cérémonie d’accueil, les deux chefs d gouvernement ont planté des arbres commémoratifs dans l'enceinte du Bureau du gouvernement. Ils se sont rendus ensuite dans la salle de conférence pour tenir leur entretien.

Il s'agit de la première visite du dirigeant japonais six mois depuis sa prise de fonction et cinq mois après la visite officielle au Japon du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Selon les prévisions, outre l’entretien avec son homologue vietnamien, Kishida Fumio va rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée, rendre des visites cordiales au secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et au président Nguyen Xuan Phuc, rencontrer le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Il va également participer à une conférence sur la coopération Vietnam-Japon dans la réforme industrielle et la transformation numérique.