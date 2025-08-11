Cérémonie d'accueil du leader du Parti Tô Lâm et de son épouse en visite d’Etat en R. de Corée

La cérémonie d'accueil du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et de son épouse Ngô Phuong Ly, ainsi que de la délégation vietnamienne de haut rang, en visite d'État en République de Corée du 10 au 13 août 2025, à l'invitation du président Lee Jae Myung et de son épouse, s'est déroulée solennellement ce lundi matin 11 août à Séoul.



Pour témoigner de l’importance accordée à cette visite, la République de Corée a organisé une cérémonie d’accueil avec fanfare militaire, tirant vingt et une salves de canon en signe de bienvenue. Simultanément, la fanfare a joué l’hymne national du Vietnam et celui de la République de Corée. Le président sud-coréen Lee Jae Myung a invité le secrétaire général Tô Lâm à passer en revue la garde d’honneur. Lors de la cérémonie d’accueil, des enfants sud-coréens ont chanté la chanson « Les enfants du monde se réjouissent ensemble », saluant le secrétaire général, son épouse et la haute délégation vietnamienne et louant l’amitié, la cordialité et la solidarité des enfants du monde entier.



Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la République de Corée ont constamment développé un partenariat étroit et mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie, la culture et les échanges entre les peuples.

Le président Lee Jae Myung et son épouse accueillent le secrétaire général du Parti Tô Lâm et son épouse (gauche). Photo : VNA





Les deux pays entretiennent régulièrement des échanges de délégations, des contacts de haut niveau et à tous les niveaux, et favorisent la mise en œuvre rotative de mécanismes de coopération, notamment dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité. L'économie, le commerce et l'investissement demeurent des piliers importants de la coopération bilatérale. La République de Corée est actuellement le premier investisseur du Vietnam et son troisième partenaire commercial. Le Vietnam est un partenaire prioritaire pour lequel la République de Corée fournit une aide au développement.

La coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, du travail, du tourisme et d'autres a connu d'importantes avancées, avec une innovation constante, tant quantitative que qualitative. Dans le domaine des sciences, des technologies et de l'innovation, un des piliers de la coopération bilatérale, les deux pays ont obtenu de nombreux résultats encourageants.

La coopération dans le domaine du travail et des échanges entre les peuples n'a cessé de se développer, répondant aux besoins des deux parties. On compte actuellement environ 350.000 Vietnamiens en République de Corée et plus de 200.000 Sud-Coréens au Vietnam, dont plus de 100.000 familles multiculturelles, sans compter une centaine de localités des deux pays qui entretiennent des relations d'amitié.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse (accueillent le secrétaire général du Parti Tô Lâm et son épouse (gauche). Photo: VNA



Par ailleurs, les échanges et la coordination stratégique des deux pays au sein des forums régionaux et internationaux pour résoudre les problèmes d'intérêt régional et international se sont intensifiés, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement commun dans la région et dans le monde.



La visite d'État du secrétaire général du Parti Tô Lâm en République de Corée démontre cette fois clairement la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de proactivité, d'intégration internationale active et globale, et constitue également une activité étrangère importante pour promouvoir la mise en œuvre de la résolution n° 59 du Politburo sur l'intégration internationale dans la nouvelle situation. -VNA/VI