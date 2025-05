Les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État ont conduit le cercueil de l’ancien président Tran Duc Luong vers le char funèbre, l'accompagnant à sa dernière demeure. Photo : VNA



La cérémonie commémorative en mémoire de l’ancien président Tran Duc Luong a solennellement eu lieu à 7h00 du 25 mai, selon les rites de deuil national.

La cérémonie commémorative s’est déroulée simultanément à la Maison funèbre nationale au 5 rue Tran Thanh Tong à Hanoï, à la Salle de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville, et à la Salle T50 du commandement militaire provincial centrale de Quang Ngai, au No 142, rue Le Trung Dinh, ville de Quang Ngai.

Au cours des deux jours de deuil national, 830 délégations avec environ 10 500 personnes représentant les ministères, les secteurs, les organisations, les localités, les unités, les forces armées populaires, le corps diplomatique, les organisations internationales et les amis, ainsi que le public, ont hommage à l’ancien président Tran Duc Luong, aux lieux à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et à la Salle T50 du commandement militaire provincial centrale de Quang Ngai.

Etaient présents à la Maison funèbre nationale à Hanoï le secrétaire général du Parti To Lam, le président de la République, Luong Cuong; le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man ; ainsi que plusieurs autres personnalités et d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat.

Pany Yathotou, membre du Politburo du Parti révolutionnaire populaire lao, vice-président du Laos et la vice-présidente du Parti du peuple cambodgien, présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie cambodgienne, président de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam Men Sam An ont assisté à la cérémonie commémorative de l'ancien président Tran Duc Luong.

Avec une grande émotion et un regret infini, le président Luong Cuong, a prononcé l’éloge funèbre. Photo : VNA

Avec une grande émotion et un regret infini, le président Luong Cuong, a prononcé l’éloge funèbre soulignant : ‘’Le camarade Tran Duc Luong, ancien membre du Politburo, ancien président de la République socialiste du Vietnam, est un dirigeant qui a apporté de grandes contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation ; un leader prestigieux, un brillant exemple d’étude et de suivi de l’idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh’’.

‘’Il est l’un des principaux dirigeants du Parti et de l’État, gardant toujours l’esprit de responsabilité, étant exemplaire et préservant la solidarité et l’unité au sein du Parti, avec un style de travail démocratique et scientifique. Il faut toujours placer les intérêts du Parti et de la nation au premier plan, avoir un style de vie exemplaire et être respecté et aimé par les camarades, les compatriotes et les amis internationaux’’, a souligné le président Luong Cuong.

Le camarade Tran Duc Luong est né le 5 mai 1937 dans la commune de Pho Khanh, district de Duc Pho (chef-lieu de Duc Pho aujourd’hui), province de Quang Ngai au Centre. Il a rejoint la révolution en février 1955 et est devenu membre du Parti communiste du Vietnam le 19 décembre 1959.

Il était membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e mandats ; membre du BP pour les 8e et 9e mandats ; membre de la Permanence du BP du 8e mandat ; vice-président du Conseil des ministres de février 1987 à septembre 1992 ; vice-Premier ministre d’octobre 1992 à août 1997 ; président vietnamien, président du Conseil national de défense et de sécurité pour les 10e et 11e mandats ; député des 7e, 8e, 10e et 11e mandats.

Le corbillard transportant le cercueil passe devant la place de la Révolution d'août à Hanoï, le matin du 25 mai. Photo : VNA

Durant plus de 50 ans de travail, le camarade a apporté de grandes contributions à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu attribuer l’Ordre de l’Etoile d’or, l'Insigne de 65 ans d'adhésion au Parti et de nombreux autres ordres nobles.

Trân Tuân Anh, fils de l’ancien président Tran Duc Luong, au nom de sa famille, a adressé ses sincères remerciements au Parti, à l’État, aux organes et unités centraux et locaux, aux citoyens dans l’ensemble du pays, aux compatriotes vietnamiens à l’étranger et aux amis internationaux pour leurs sentiments et leur soutien accordé à son père et sa famille.

Avec une profonde tristesse, les dirigeants du Parti, de l'État, du Front de la Patrie du Vietnam; les représentants des ministères, des organes, des organisations et des compatriotes se sont recueillis une dernière fois devant le cercueil de l’ancien président Tran Duc Luong.

Ensuite, les dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État ont conduit le cercueil de l’ancien président Tran Duc Luong vers le char funèbre, l'accompagnant à sa dernière demeure. Son cercueil était recouvert du drapeau national.

La cérémonie d’enterrement funérailles aura lieu à 15h00 du même jour au cimetière de sa commune natale de Phô Khanh, chef-lieu de Duc Phô, province de Quang Ngai. - VNA/VI