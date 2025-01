Célébrations du Têt 2025 : festivités et activités culturelles à travers le Vietnam

Photo: VNA

À l'occasion du Têt 2025 (Année du Serpent), le Vietnam vibrera au rythme de nombreuses festivités. Dans tout le pays, des activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques seront proposées pour accueillir les visiteurs vietnamiens et internationaux.

À Ha Nam, l'événement phare des festivités sera un spectacle artistique organisé sur la place du Centre administratif de la province, à Lam Ha, ville de Phu Ly. L'événement sera couronné par un feu d'artifice à minuit pour marquer l'arrivée de la nouvelle année. Parmi les autres festivités traditionnelles, on retrouvera la fête des Labours, ou Tich Diên, à la pagode de Doi Son (du 2 au 4 février), la fête Distribution de vivres du génie Trân à Ly Nhan (le 11 février de 20h30 à 23h00), et le Festival du printemps de la pagode Tam Chuc (le 9 février), etc.

À Da Lat, la Fête des fleurs du printemps de l'Année du Serpent a débuté le 24 janvier, avec la participation de plus de 100 exposants locaux et venus d'autres provinces, présentant plus de 1 000 orchidées et autres variétés florales.

À Hanoï, plusieurs sites emblématiques accueilleront des activités spéciales. Le Temple de la Littérature (Van Mieu-Quoc Tu Giam) organise la Fête printanière de la calligraphie, où les visiteurs pourront demander des calligraphies, une tradition du Nouvel An vietnamien. Des spectacles d'arts traditionnels tels que ca trù, quan họ, chèo, ainsi que danses du lion, seront également au programme.

La rue Phung Hung recrée l'atmosphère de l'Espace culturel du vieux Têt, avec des marchés aux fleurs, des produits artisanaux traditionnels, et la restauration de trois anciens tramways des années 1970, emblèmes de Hanoï.

À la Cité impériale de Thang Long, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï organise une série d'activités du Têt du 20 janvier au 6 février 2025. Notamment, un programme spécial intitulé Têt d'autrefois à l'époque de l'économie subventionnée plongera les visiteurs dans les célébrations des années 1970 et 80. Des spectacles de marionnettes seront proposés du 30 janvier au 2 février.

De nombreux musées dans la ville resteront des destinations populaires pour les sorties culturelles et festives à l'occasion du Nouvel An lunaire. - VNA/VI