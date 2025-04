Célébrations du 50e anniversaire de la Victoire du 30 avril en Italie

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975 - 30 avril 2025), deux activités commémoratives ont été organisées les 12 et 14 avril dans les villes de Mestre (Venise) et de Naples, à l’initiative d’organisations et d’amis italiens.



Ces deux premiers événements ont marqué le début d’une série de célébrations en Italie, lesquelles témoignent de la profonde considération, de l’affection sincère et du soutien constant du peuple italien envers le Vietnam.



Le séminaire à Mestre et la rencontre avec des étudiants à Naples ont rassemblé un large public composé de chercheurs, journalistes, étudiants, membres d’associations d’amitié, ainsi que de nombreux amis italiens et Vietnamiens vivant à l’étranger.



Prenant la parole lors d’un séminaire à Mestre, l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a souligné la portée historique de la Victoire du 30 avril 1975 – une victoire non seulement militaire, mais surtout symbole de l’aspiration profonde du peuple vietnamien à l’indépendance, à la liberté, à la justice et à la dignité nationale.



Cette victoire a été portée par un vaste élan de solidarité internationale, dans lequel le peuple italien a joué un rôle actif, a-t-il déclaré.



L’ambassadeur a exprimé son émotion en évoquant les images de milliers d’Italiens défilant dans les rues de nombreuses villes pour protester contre la guerre, brandissant des slogans en soutien au Vietnam.



Des milliers de personnes ont donné leur sang, envoyé des médicaments et des aides humanitaires – des gestes d’amitié sincère et inoubliable, que le Vietnam garde précieusement en mémoire. Il ne s’agissait pas seulement d’un appui ponctuel, mais d’un symbole fort de solidarité internationale, a-t-il souligné.

L’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, rencontre la direction de l’Université de Naples « L’Orientale ». Photo: VNA

Lors de l’échange avec les étudiants de l’Université de Naples « L’Orientale », l’ambassadeur a prononcé un discours retraçant le parcours héroïque du peuple vietnamien, depuis la Victoire de Diên Biên Phu en 1954 jusqu’à la campagne historique Hô Chi Minh en 1975.



Il a également mis en avant le processus de reconstruction nationale, tout en partageant les progrès remarquables du Vietnam au cours des 50 dernières années, notamment en matière de réforme économique, de réduction de la pauvreté, de développement de l’éducation et de la santé, ainsi que d’intégration internationale approfondie.



À cette occasion, l’ambassadeur a accordé une interview à la presse italienne sur les relations économiques bilatérales. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses partenaires européens, en particulier à l’Italie, partenaire stratégique. Le Vietnam s’engage à poursuivre l’amélioration du climat des affaires, à lever les obstacles administratifs et à assurer une harmonie entre les intérêts des investisseurs et ceux du pays.



Selon lui, les entreprises italiennes disposent de nombreux atouts en adéquation avec les priorités de développement du Vietnam, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures, de la transformation, de la mode, de la logistique et des industries créatives.



Grâce à la participation enthousiaste de nombreux acteurs de la société italienne – universitaires, étudiants, entreprises –, ces événements ont illustré la vitalité et la profondeur de l’amitié Vietnam-Italie, une amitié qui transcende les barrières du temps et de l’espace, et qui se projette résolument vers un avenir de coopération étroite et de développement mutuel. – VNA/VI