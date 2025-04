Célébration solennelle du 50e anniversaire de la Réunification du Vietnam en Italie

Le 18 avril (heure locale), l’ambassade du Vietnam en Italie a organisé une cérémonie commémorative du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), réunissant près de 200 participants.



Le Secrétaire national du Parti communiste italien, Mauro Alboresi, des ambassadeurs, attachés de défense de plusieurs pays, des représentants du ministère italien des Affaires étrangères, ainsi que de nombreuses organisations internationales et amis italiens et étrangers, ont été présents à l’événement.



Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a souligné que la Victoire du Printemps 1975 resterait à jamais gravée dans la mémoire collective, incarnant l’esprit d’indépendance, de résilience et l’aspiration profonde à la paix du peuple vietnamien. Il a affirmé que le Vietnam d’aujourd’hui est reconnu comme un pays de paix, avec un peuple courageux, bienveillant, et désireux de contribuer à un monde meilleur.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Mauro Alboresi, Secrétaire national du Parti communiste italien, a mis en avant l’importance capitale de cet événement pour le Vietnam et pour tous les peuples ayant lutté contre l’impérialisme. Ému, il a rappelé avoir assisté à de nombreuses manifestations de solidarité avec le Vietnam en Italie. Il a affirmé suivre de près le parcours de développement et de Renouveau du Vietnam, qu’il considère comme un exemple convaincant de la concrétisation des aspirations à la paix, à l’indépendance et à la justice sociale.

Mauro Alboresi, Secrétaire national du Parti communiste italien. Photo: VNA

Lors de l’exposition photographique intitulée « Solidarité et soutien du peuple italien au Vietnam », les visiteurs ont pu découvrir des images illustrant les mouvements de protestation contre la guerre dans plusieurs villes italiennes.



En plus de l’exposition, le programme comprenait une démonstration de Vovinam – l’art martial traditionnel vietnamien – réalisée par des maîtres italiens, ainsi que des performances artistiques traditionnelles comme le chant «Quan họ» et la danse du chapeau conique.

Démonstration de Vovinam lors de l'événement. Photo: VNA

Pour conclure la soirée, tous les artistes ont entonné en chœur la chanson « Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng » (Comme si l’on avait l’Oncle Hô en ce jour de grande victoire).-VNA/VI