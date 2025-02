Célébration du Têt traditionnel du Vietnam la ville japonaise de Higashi-Hiroshima

Une célébration du Nouvel An lunaire (Têt) a eu lieu dans la ville de Higashi-Hiroshima, dans la préfecture japonaise de Hiroshima, le 2 février, soit le cinquième jour du Nouvel An lunaire.

L'événement a été co-organisé par le consulat général du Vietnam à Fukuoka, la Société d'experts Vietnam-Japon (VJS), la communauté des Vietnamiens au Centre-Sud du Japon et l'Association Hiroshima - Vietnam pour la paix et l'amitié.

Les autorités de Higashi-Hiroshima, les entreprises locales, les amis japonais et la communauté vietnamienne de la ville y ont participé.

Les participants ont pu profiter de spectacles culturels, essayer des tenues traditionnelles vietnamiennes et japonaises et découvrir les danses folkloriques, la calligraphie, l'origami, la fabrication de gâteaux de riz mochi et des représentations de théâtre traditionnel ; ainsi que déguster des plats traditionnels du Têt.

S'exprimant lors de l'événement, la consule générale du Vietnam à Fukuoka, Vu Chi Mai, a présenté ses vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne et a appelé les entreprises japonaises d'Hiroshima à investir davantage au Vietnam.

Elle a espéré que l'Université d'Hiroshima renforcerait davantage le transfert de science et de technologie par le biais de son Centre vietnamien dirigé par le professeur Tran Dang Xuan, qui est également président de la VJS.

La diplomate a informé que l'Université d'Hiroshima avait lancé un programme de doctorat en agriculture au Vietnam et prévoyait d'étendre la formation à la recherche sur l'hydrogène, les villes intelligentes et la neutralité carbone, en particulier à un programme de formation en anglais pour les ingénieurs en semi-conducteurs pour les étudiants vietnamiens à partir de 2026.

De son côté, le maire de Higashi-Hiroshima, Hironori Takagaki, a apprécié le rôle important de la communauté vietnamienne dans l'économie d'Hiroshima.

Il a déclaré qu'avec trois vols directs par semaine de Hanoi à Hiroshima, on s'attend à ce que davantage de touristes vietnamiens visitent Hiroshima.l'une des principales régions économiques du Japon, abrite désormais plus de 20 000 Vietnamiens. -VNA/VI