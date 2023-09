Célébration du 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Paris

La cérémonie a vu la présence de Benoît Guillée, directeur de la Direction du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, et de près de 400 invités, parmi lesquels des responsables locaux, des représentants de collectivités, d'organisations politiques françaises et d’agences diplomatiques étrangères et d’organisations internationales en France.Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a exprimé sa fierté devant des réalisations socioéconomiques importantes du Vietnam et sa position croissante sur la scène internationale.Cela est le résultat d'une politique extérieure indépendante, ouverte et intégrée que le Vietnam met en œuvre continuellement tant au niveau régional qu'international, a-t-il souligné.Dinh Toan Thang a brossé un tableau des résultats de la coopération bilatérale ces dernières années, soulignant la signification de la visite du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son en France en juin dernier à la veille du 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon lui, la visite du président du Sénat français Gérard Larcher au Vietnam en décembre 2022, ainsi que celle du ministre du Commerce extérieur Olivier Becht début mars 2023 et la 12e Conférence de coopération décentralisée Vietnam-France à Hanoï en avril 2023 ont contribué à la richesse et au développement des relations bilatérales.

En ce qui concerne les liens entre le Vietnam et les principaux partenaires internationaux basés à Paris, le diplomate vietnamien a affirmé que la reprise des programmes d'échange et de coopération dans tous les domaines et à tous les niveaux, ainsi que la dynamique accrue de nouvelles initiatives dans les domaines bilatéraux et multilatéraux avaient contribué à renforcer ces liens et à créer un nouvel élan aux efforts inlassables du Vietnam en faveur de la paix, de la sécurité et du développement économique.

Il a souligné la coopération entre le Vietnam et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), où le Vietnam assume la coprésidence du programme régional pour l'Asie du Sud-Est. Au nom des collègues de l'ASEAN, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a déclaré que le Comité de l'ASEAN à Paris travaillait toujours dans un esprit de cohésion et de responsabilité pour devenir un bon partenaire pour tous.

S'exprimant lors de la cérémonie, Benoit Guillée a adressé ses plus sincères félicitations à l'occasion de la Fête nationale du Vietnam et a réaffirmé les priorités des relations bilatérales dans l’avenir. Il a appelé à se donner la main pour construire un merveilleux partenariat et fortifier l'amitié franco-vietnamienne.

M. Benoit Guillée a également souligné les efforts particuliers de la France pour encourager les étudiants vietnamiens à suivre un cursus dans l'Hexagone, faisant du Vietnam le 3e bénéficiaire de bourses d’étude françaises dans le monde.

La France est prête à accueillir une dizaine de volontaires vietnamiens aux Jeux olympiques de Paris 2024 et créera des conditions favorables pour qu'ils viennent en France dans les meilleurs délais, a-t-il ajouté.