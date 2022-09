Célébration du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam

Dans son discours, le président a souligné la signification du 2 septembre, dans laquelle le président Ho Chi Minh a lu la Déclaration d'indépendance qui a donné naissance à la République démocratique du Vietnam.Surmontant les nombreuses difficultés et défis, aujourd'hui, a-t-il dit, le Vietnam est devenu une économie en développement, avec une vie de la population améliorée, une situation politique et sociale stable, une défense et une sécurité garanties, et une intégration internationale de plus en plus profonde et large.Avec une croissance annuelle moyenne de 7% au cours des 35 dernières années, a-t-il souligné, le pays se situe dans le groupe des 40 économies avec la plus grande échelle de produit intérieur brut (PIB) et les 16 économies émergentes les plus prospères.

Photo : VNA

Le Vietnam a reçu environ 430 milliards de dollars de capitaux d'investissement de 140 pays ou territoires dans près de.35 000 projets. Au cours des six premiers mois de l'année, le PIB a augmenté de 6,42 %.Le pays a établi des relations diplomatiques avec 190 pays, a organisé avec succès l'année 2017 de l'APEC, a accueilli le sommet République démocratique populaire de Corée-États-Unis en 2019, a été président de l'ASEAN en 2020, et plus encore.Le président a apprécié le soutien et l'assistance précieux et la coopération efficace des pays étrangers, des organisations, des partenaires internationaux, des entreprises et des investisseurs, en particulier pendant la période de la pandémie de COVID-19.Il a soutenu la politique vietnamienne d'adhésion à l'indépendance nationale et au socialisme, garantissant pleinement les intérêts nationaux fondés sur les principes du droit international.Il a évoqué les trois avancées stratégiques qui visent à faire la suivante, notamment l'amélioration des institutions, le développement de ressources humaines qualifiées et la modernisation du système d'infrastructures, l'application de la science et de la technologie et la transformation de l'économie numérique.En plus de promouvoir les ressources et les forces internes, a déclaré Nguyên Xuân Phuc, le Vietnam a besoin du soutien et de la coopération de la communauté internationale pour répondre au changement climatique, prévenir et combattre la pandémie, améliorer les capacités de santé et de bien-être social, réduire l'écart entre les riches et les les pauvres, les inégalités sociales et l'échange de délégations à tous les niveaux.Pour sa part, l'ambassadeur palestinien au Vietnam, Saadi Salama, a adressé ses meilleures félicitations aux dirigeants du Parti, de l'Etat et du peuple vietnamiens à cette occasion.Il a apprécié les réalisations du Vietnam malgré les défis de la pandémie, grâce à la direction proactive et drastique du gouvernement.En tant que corps diplomatique, il a affirmé les efforts visant à renforcer les relations amicales et la coopération entre le Vietnam et les pays. - VNA/VI