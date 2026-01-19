Célébration du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine

Photo : VNA

À l’occasion du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 – 18 janvier 2026), les plus hauts dirigeants des deux pays ont procédé à un échange de messages de félicitations.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le président de la République, Luong Cuong, ont échangé des messages avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Chine, Xi Jinping. Parallèlement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé des messages avec son homologue chinois, Li Qiang, tandis que le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a fait de même auprès du président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (ANP) de Chine, Zhao Leji.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont souligné que l’année 2025 avait été marquée par des succès majeurs et revêtait une portée historique pour les relations bilatérales, célébrant avec éclat le 75e anniversaire de leurs liens diplomatiques. Ils ont estimé que les visites mutuelles entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, ainsi que la multiplication des échanges à tous les niveaux et dans divers secteurs, ont propulsé le Partenariat de coopération stratégique intégrale et la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine vers une nouvelle hauteur. Cette dynamique s’inscrit désormais dans une phase de développement inédite, s’appuyant sur des fondements politiques, matériels et sociaux sans cesse consolidés.

Forts de cette amitié traditionnelle de bon voisinage et des avancées positives enregistrées ces dernières années dans les relations entre les deux Partis et les deux pays, les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé leur détermination et leur ferme conviction quant à un avenir marqué par un développement encore plus substantiel, efficace et multidimensionnel, au bénéfice des deux Partis et des deux nations.

Pour leur part, les dirigeants chinois ont souligné que la Chine et le Vietnam, en tant que voisins socialistes et amis traditionnels, œuvraient ensemble à l’édification d’une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique. Ils ont affirmé que la persévérance des deux pays sur la voie socialiste, adaptée à leurs réalités respectives, ainsi que l’approfondissement de la solidarité et de la coopération bilatérales, répondent aux intérêts communs des deux peuples.

Selon eux, cette synergie revêt une importance majeure non seulement pour la cause du socialisme mondial, mais aussi pour le progrès de l’humanité. Affirmant accorder une haute priorité aux relations entre les deux Partis et les deux pays, la partie chinoise s’est dite prête à porter les relations sino-vietnamiennes à des niveaux toujours plus élevés de qualité et de profondeur, contribuant ainsi au bonheur des deux peuples ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.

À cette même occasion, plusieurs hauts responsables vietnamiens, dont la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai ; le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, le vice-Premier ministre et président de la partie vietnamienne au sein du Comité de direction de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, Bui Thanh Son, ainsi que le vice-président de l’Assemblée nationale et président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Chine, Tran Quang Phương, ont également échangé des messages de félicitations avec leurs homologues chinois respectifs.- VNA/VI