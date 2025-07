Évariste Koffi Yapi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et représentant officiel du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à la célébration. Photo : VNA

Une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire (6 octobre 1975 - 2025) s'est déroulée solennellement vendredi soir 11 juillet, au Palais de la Culture d'Abidjan.



L'événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam au Maroc et en Côte d'Ivoire, en coordination avec les ministères ivoiriens des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et de la Culture et de la Francophonie.

Dans son discours, l'ambassadrice du Vietnam au Maroc et en Côte d'Ivoire Lê Kim Quy a passé en revue les 50 ans de relations bilatérales, soulignant les avancées significatives dans de nombreux domaines de coopération : un dialogue politique approfondi, un soutien mutuel dans les forums internationaux, notamment aux Nations Unies, au sein de la Francophonie et du Mouvement des non-alignés, ainsi qu'un partenariat économique dynamique. En outre, des milliers de jeunes Ivoiriens pratiquent les arts martiaux traditionnels vietnamiens, tandis qu'une communauté vietnamienne dynamique, bien intégrée et active dans la gastronomie, l'artisanat et les services, vit en harmonie en Côte d'Ivoire.

Lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Côte d'Ivoire. Photo :VNA

Au nom du gouvernement ivoirien, Évariste Koffi Yapi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a salué une relation solide, d'abord fondée sur la coopération politique, élargie au fil des années au domaine économique, et aujourd'hui enrichie par des échanges culturels empreints d'humanité.

La soirée s'est poursuivie par un programme artistique et une exposition de photographies d'archives de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), présentant le parcours de 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.-VNA/VI