Célébration du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh à Cuba

Le président de l'ICAP, le vice-président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Van Tiên, en visite officielle à Cuba, Lê Quang Long, ambassadeur du Vietnam à Cuba, ainsi que des représentants de Cubains et de la communauté vietnamienne à Cuba prennent la photo. Photo : VNA

À l'occasion du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2024), l'Institut cubain pour l'amitié avec les peuples (ICAP) et l'ambassade du Vietnam à Cuba ont organisé une cérémonie de dépôt de fleurs dans le parc Hô Chi Minh, implanté dans l'arrondissement de Plaza, à La Havane.

Étaient présents à la cérémonie González Llort, président de l'ICAP, le vice-président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Van Tiên, en visite officielle à Cuba, Lê Quang Long, ambassadeur du Vietnam à Cuba, ainsi que des représentants de Cubains et de la communauté vietnamienne à Cuba.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Lê Quang Long a souligné l'héritage du Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam.

Ce même jour, il y a 129 ans (19 mai 1895), le héros national cubain José Martí tombait dans la lutte pour l'indépendance du pays. Selon l'ambassadeur Le Quang Long, les similitudes et les coïncidences historiques entre les deux fils exceptionnels du Vietnam et de Cuba sont également des similitudes dans l'esprit de patriotisme, l'idéologie de libération et d'acquisition de l'indépendance et de l'autonomie de la nation ainsi que dans le rôle décisif dans l'histoire de chaque pays et les valeurs idéologiques éternelles honorées et poursuivies par de nombreux peuples à travers le monde.

Le désir de liberté et d'indépendance de chaque nation et l'idéologie progressiste des dirigeants historiques de chaque nation constituent une base solide pour que les deux pays, le Vietnam et Cuba, cultivent une amitié fidèle et durable, a souligné l’ambassadeur Lê Quang Long.

Pour sa part, le vice-président de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam Ruvislei González Sáez a affirmé que la grande idéologie du Président Hô Chi Minh, l'une des figures les plus importantes du XXe siècle, vivait toujours dans le cœur de 100 millions de Vietnamiens et tous les révolutionnaires du monde.

Il a salué le Président Hô Chi Minh comme un grand révolutionnaire qui a lutté sans relâche pour la meilleure cause du Vietnam et de l'humanité.

Il a exprimé sa conviction que les générations futures des deux pays perpétueront ces valeurs éternelles, aidant les deux pays à se développer dans la paix et vers le socialisme, ainsi qu'à renforcer la solidarité particulière entre les deux peuples. -VNA/VI